أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا ، جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الشخصية .

كما استقبل سمو أمير منطقة الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .