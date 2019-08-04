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أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة

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أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة

أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=759174
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا ، جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الشخصية .

كما استقبل سمو أمير منطقة الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .

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