مفسر أحلام: المفسرون لا يعلمون كل شيء ونحذر من التعلق بغير الله

المناطق - فالح الدوسري

حذر أحد مفسري الأحلام المعروفين من خطورة التعلق بغير الله ، وذلك من خلال ما يرد من بعض الناس من مساءل يدّعُون فيها أن مفسر الأحلام يعرف كل شيء، ويستطيع معرفة أشياء في علم الغيب.

وقال: المفسر “سعد الدوسري” في تسجيل فيديو على حسابه بموقع سنابشات ، وردتني قصة مضحكة ومبكية حيث اتصلت بي امراة وقالت “ان بعض الناس اخبروها أن مفسر الأحلام يعرف كل شيء وتريد منه أن يخبرها بالمكان الذي فيه سحرها).

وشدد ” الدوسري” على أن الأمر جداً خطير أن يصل بالناس الى درجة التعلق بغير الله ، سوى كانوا مفسرين أو غير ذلك ، مذكراً بحديث رسول الله صلّ الله عليه وسلم ( من تعلق بشيء وُكل اليه) ، داعياً كل مريض أو مهموم الى التوكل على الله وحفظ التوحيد.