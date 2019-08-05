فرانك ريبيري على أعتاب نادي النصر

المناطق - وكالات

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد، أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري قريب من الانتقال إلى نادي النصر، سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”كيكر“، فإن المفاوضات بين النصر وريبيري متقدمة بشكل كبير، وأن الدولي الفرنسي السابق سيوقّع عقدًا لمدة عامين.

وأضافت الصحيفة أن النصر لديه أغلى تشكيلة في دوري المحترفين السعودي، ويلعب له النجم النيجيري أحمد موسى، ويدربه البرتغالي روي فيتوريا.

وانتهى عقد ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، مع بايرن ميونخ، بنهاية موسم 2018/2019، عقب 12 موسمًا مع النادي البافاري.

يذكر أن ريبيري انضم لبايرن ميونخ العام 2007 قادمًا من مارسيليا، وشارك في 422 مباراة، سجل خلالها 123 هدفًا، وساهم في 183 أخرى.