فرانك ريبيري على أعتاب نادي النصر

فرانك ريبيري على أعتاب نادي النصر

أبرز المواد
شرطي أمريكي أراد قتل كلب فأردى صاحبته !

شرطي أمريكي أراد قتل كلب فأردى صاحبته !

أبرز المواد
غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع

غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع

أبرز المواد
العنصرية تصل لعالم صناعة الروبوتات

العنصرية تصل لعالم صناعة الروبوتات

أبرز المواد

فرانك ريبيري على أعتاب نادي النصر

فرانك ريبيري على أعتاب نادي النصر
http://almnatiq.net/?p=759188
المناطق - وكالات

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد، أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري قريب من الانتقال إلى نادي النصر، سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”كيكر“، فإن المفاوضات بين النصر وريبيري متقدمة بشكل كبير، وأن الدولي الفرنسي السابق سيوقّع عقدًا لمدة عامين.

وأضافت الصحيفة أن النصر لديه أغلى تشكيلة في دوري المحترفين السعودي، ويلعب له النجم النيجيري أحمد موسى، ويدربه البرتغالي روي فيتوريا.

وانتهى عقد ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، مع بايرن ميونخ، بنهاية موسم 2018/2019، عقب 12 موسمًا مع النادي البافاري.

يذكر أن ريبيري انضم لبايرن ميونخ العام 2007 قادمًا من مارسيليا، وشارك في 422 مباراة، سجل خلالها 123 هدفًا، وساهم في 183 أخرى.

روابط ذات صلة

شرطي أمريكي أراد قتل كلب فأردى صاحبته !

شرطي أمريكي أراد قتل كلب فأردى صاحبته !
غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع

غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في الضالع
العنصرية تصل لعالم صناعة الروبوتات

العنصرية تصل لعالم صناعة الروبوتات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*