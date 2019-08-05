جمعية الملك خالد النسائية بتبوك تواصل استقبال التبرعات لكسوة العيد

المناطق - تبوك:

تواصل جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك استقبال التبرعات المادية لكسوة عيد الأضحى التي تهدف من خلالها الجمعية إلى إدخال السرور والبهجة على الأسر المتعففة والمستفيدة من خدماتها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية نوف عويض العطوي أنه سيتم استقبال التبرعات عبر حسابات الجمعية البنكية أو عبر مقرها في حي الفيصلية بمدينة تبوك مفيدةً أن الجمعية تستقبل التبرعات على مدار الساعة وفي اوقات الدوام الرسمية من كل يوم.

وأكدت العطوي أن بادرة توزيع كسوة العيد تعد من ضمن البرامج التي تطمح إليها الجمعية وتعمل عليها إلى جانب عملها في الفترة الحالية على إعداد بازار خيري للنساء ستنطلق فعالياته بعد العيد – بمشيئة الله – إضافة إلى تطوير الجمعية حاليا لموقع إليكتروني سيتم تدشينه قريبا سيُمكن المتبرعين والراغبين في الحصول على عضويات الجمعية من تقديم الدعم المادي لبرامج الجمعية وأنشطتها الخيرية من أي مكانٍ بالعالم مبينة أن ذلك يأتي ضمن الخطط التطويرية التي تنتهجها جمعية الملك خالد مؤخراً للنهوض بمستوى خدماتها للمستفيدين لديها، داعيةً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.