عكاظ تستعد لتتويج شاعرها ضمن “موسم الطائف” 

عكاظ تستعد لتتويج شاعرها ضمن “موسم الطائف” 

منطقة مكة المكرمة
بلدية محافظة تيماء تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة تيماء تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منطقة تبوك
جمعية الملك خالد النسائية بتبوك تواصل استقبال التبرعات لكسوة العيد

جمعية الملك خالد النسائية بتبوك تواصل استقبال التبرعات لكسوة العيد

منطقة تبوك
وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج

وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج

أبرز المواد

عكاظ تستعد لتتويج شاعرها ضمن “موسم الطائف” 

عكاظ تستعد لتتويج شاعرها ضمن “موسم الطائف” 
http://almnatiq.net/?p=759223
عادل الزهراني - الطائف :

تتواصل الاستعدادات لإقامة المرحلة النهائية من مسابقة جائزة “شاعر عكاظ الدولية للشعر الفصيح” ضمن النسخة الأولى من موسم الطائف “مصيف العرب”، حيث تعكف لجنة التحكيم على تقييم واختيار 10 شعراء، من أصل 161 شاعراً وشاعرة تقدموا من 11 دولة عربية، للتتويج بلقب “شاعر عكاظ” وحصد جوائز نقدية تتجاوز المليوني ريال.

وتظهر جائزة “شاعر عكاظ” التي ينظمها “موسم الطائف” بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ بحلة جديدة في طريقة المشاركة والمنافسة، وستكون المراحل النهائية للمنافسة على الجائزة ولأول مرة في تاريخها مصورة ومنقولة تلفزيونيا.

وحرصت اللجنة المنظمة للجائزة في هذا العام، على تطوير ورفع مستوى المنافسة وقيمة الجائزة، بما يتسق مع الأهمية التاريخية والحضارية التي يحملها سوق عكاظ باعتباره أشهر أسواق العرب منذ عصر ما قبل الإسلام؛ والأهداف الرامية إلى توسيع آفاق الجائزة وإتاحة الفرصة المتكافئة للرجال والنساء في كافة أرجاء العالم العربي، لإبراز أصحاب المواهب الشعرية الحقيقية وتعزيز مكانة الفصحى في الشعر العربي المعاصر.

وتضم لجنة التحكيم، ثلاثة من النقاد المتخصصين وهم: الدكتور صالح بن زيّاد الغامدي من السعودية، والدكتور رشيد يحياوي من المغرب، والدكتور علي بن جعفر العلاق من العراق؛ وذلك من أجل اختيار الفائز الأول من بين المشاركين خلال فترة إقامة سوق عكاظ.
وكانت لجنة متخصصة من جامعة الطائف، الشريك في جائزة شاعر عكاظ للشعر العربي الفصيح، قد أعدت التصور والإطار والشروط لجائزة شاعر عكاظ.
وتم تشكيل لجنة من خمسة أكاديميين ونقاد لهم باع طويل في هذا المجال، من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجامعة الطائف، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، حيث تم فرز المتنافسين ليصبح العدد 22 شاعرا وشاعرة.
وأخضعت اللجنة جميع المشاركات للفحص الدقيق: وشمل التقييم المستوى الإبداعي، وعمق الأفكار، وجودة الإلقاء. واشترطت اللجنة أن يكون لدى الشاعر المرشح للجائزة ديوان شعري واحد منشور على الأقل.
وأظهرت النتائج أن معظم الشعراء المتنافسين على مستوى عال من الإبداع، ومنهم من فاز بجوائز مشابهة، ومنهم من بلغ مراحل متقدمة في المنافسة، وكثير منهم تناول الباحثون والدارسون شعره بالتحليل والدراسة، وكان موضوعاً لرسائل ماجستير ودكتوراه.
وقد ترشح 22 شاعرا وشاعر للمنافسة في المراحل الثلاث النهائية أمام لجنة من الأكاديميين والنقاد الذين صارت مؤلفاتهم مرجعاً للباحثين، وهم : صالح بن زيّاد الغامدي من المملكة العربية السعودية، د. علي جعفر العلاق من الجمهورية العراقية، د. رشيد اليحياوي من المملكة المغربية.
ويتنافس الشعراء في جولتين أمام اللجنة ليتأهل منهم ثلاثة شعراء يتنافسون أمام الجمهور.
تبلغ قيمة الجائزة مليونين ومئة ألف ريال، يحصل الفائز الأول على مليون ريال. والثاني على 500 ألف ريال. ولثالث 250 ألف ريال. ومن الرابع وحتى العاشر: 50 ألف ريال.

روابط ذات صلة

مدير إدارة المتابعة بالهلال الأحمر السعودي يتفقد سير عمل لجان الحج

مدير إدارة المتابعة بالهلال الأحمر السعودي يتفقد سير عمل لجان الحج
وزير الصحة: الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة والوقائية في مقدمة أولوياتنا

وزير الصحة: الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة والوقائية في مقدمة أولوياتنا
“الشؤون البلدية” تجهز 58 نفقاً للسيارات والمشاة بمكة والمشاعر المقدسة

“الشؤون البلدية” تجهز 58 نفقاً للسيارات والمشاة بمكة والمشاعر المقدسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*