في موسم الطائف.. اكتشاف مواهب من خلال الباص الكاركتيري

الطائف - عادل الزهراني

حظيت فعالية الباص الكاركتيري باهتمام كبير من زوار مهرجان ولي العهد للهجن وهي إحدى فعاليات المصاحبة لموسم الطائف

فقد شارك الرسام الشهير يزيد الحارثي بعرض خبراته وتعليم الزوار فن الرسم الكاركتيري والرسم عموما فقد حظيت الفعالية باكتشاف المواهب هذا ما ذكره الفنان يزيد الحارثي بأن هناك مواهب تستحق الاهتمام ونحن بدورنا في موسم الطائف ان ندعم مواهبهم وتعليمهم الرسم من خلال هذه الفعالية طيلة أيام المهرجان وقد أبدى الكثير من الزوار إعجابهم بالفعالية وأنها تحسب لمهرجان ولي العهد والمسؤولين في موسم الطائف.