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طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بجازان والباحة ومكة

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بجازان والباحة ومكة
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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