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تعليق جديد لـ “ترامب” بعد مجزرتي تكساس وأوهايو !

تعليق جديد لـ “ترامب” بعد مجزرتي تكساس وأوهايو !
http://almnatiq.net/?p=759237
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “لا مكان للكراهية في بلادنا” وذلك بعد مقتل 29 شخصا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد.
وفي أول تصريح صحافي له منذ هاتين المأساتين قال ترامب للصحافيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي “لا مكان للكراهية في بلدنا وسوف نعالج هذه المسألة”.
وأضاف قبيل صعوده مع زوجته ميلانيا على متن الطائرة الرئاسية للعودة إلى واشنطن “يجب لهذا الأمر أن يتوقف. إنّه مستمرّ منذ سنوات.. وسنوات في بلدنا”، في إشارة إلى عمليات إطلاق النار التي تدمي الولايات المتحدة باستمرار.
وأضاف “لقد أنجزنا الكثير، لكن ربّما بإمكاننا القيام بالمزيد”.
وقال قال قائد شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو إن الشرطة قتلت المسلح، الذي قتل تسعة من المحتفلين أمام حانة بالمدينة وأصاب 27 آخرين، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.
وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي إن السلطات لم تحدد بعد السبب الذي دفع كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما من مدينة بيلبروك في أوهايو، لشن الهجوم.
وأضاف أن بيتس كان يرتدي قناعا وواقيا للأذن ومسلحا ببندقيتين.

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