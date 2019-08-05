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هدف يودع دعم حافز لشهر يوليو ويعفي من التحديث خلال عطلة العيد

هدف يودع دعم حافز لشهر يوليو ويعفي من التحديث خلال عطلة العيد
http://almnatiq.net/?p=759242
المناطق_الرياض

بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قبل قليل، إيداع المبالغ النقدية في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يوليو 2019م

كما أعفى برنامج حافز، مستفيدي البرنامج من عملية تسجيل الدخول الأسبوعية للبرنامج اعتبارًا من تاريخ أمس إلى سادس أيام عيد الأضحى المبارك

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص هدف على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية

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