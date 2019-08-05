تعليق جديد لـ “ترامب” بعد مجزرتي تكساس وأوهايو !

تعليق جديد لـ “ترامب” بعد مجزرتي تكساس وأوهايو !

أبرز المواد
الحوثي يجبر أكثر من 2000 طفل على إعلان البيعة

الحوثي يجبر أكثر من 2000 طفل على إعلان البيعة

أبرز المواد
وزارة الدفاع تفتح القبول في المعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث

وزارة الدفاع تفتح القبول في المعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث

أبرز المواد
“الذايدي” يعلق على تعديلات نظام الولاية ويكشف عن صاحب الفضل

“الذايدي” يعلق على تعديلات نظام الولاية ويكشف عن صاحب الفضل

أبرز المواد

وزارة الدفاع تفتح القبول في المعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث

وزارة الدفاع تفتح القبول في المعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث
http://almnatiq.net/?p=759244
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن فتح باب القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة وكيل رقيب وعريف وكذلك برنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية الملكية السعودية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس الدبلوم) والثانوية العامة وذلك يوم الإثنين الموافق (04/12/1440هـ) .

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة  وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً  وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx/

روابط ذات صلة

تعليق جديد لـ “ترامب” بعد مجزرتي تكساس وأوهايو !

تعليق جديد لـ “ترامب” بعد مجزرتي تكساس وأوهايو !
الحوثي يجبر أكثر من 2000 طفل على إعلان البيعة

الحوثي يجبر أكثر من 2000 طفل على إعلان البيعة
“الذايدي” يعلق على تعديلات نظام الولاية ويكشف عن صاحب الفضل

“الذايدي” يعلق على تعديلات نظام الولاية ويكشف عن صاحب الفضل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*