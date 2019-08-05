«واتساب» تفضح الرسائل المتداولة بكثرة لهدف «إخباري»

المناطق_متابعات

بدأت منصة واتساب بطرح تسمية «رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر» على تطبيق «أندرويد» و«آي أو إس»، وذلك بهدف السماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الرسالة التي تلقوها قد تمت إعادة توجيهها أكثر من 5 مرات، حسب ما نشرته «البوابة العربية التقنية للأخبار»

وكانت الخدمة تعمد في السابق إلى إظهار سهم واحد للإشارة إلى إعادة توجيه الرسالة، وتتوفر التسمية الجديدة لجميع المستخدمين الذين ثبتوا أحدث نسخة من تطبيق واتساب

كما تعمد واتساب حالياً إلى اقتطاع الرسائل الطويلة المعاد توجيهها، وسيضطر المستخدمون إلى النقر لقراءة الرسالة كاملة. وتُعد التسمية الجديدة بمثابة محاولة من قبل خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك للحد من انتشار الأخبار المزيفة من خلال منصتها

وحصل التطبيق، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم حول العالم، على الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بنقل المعلومات الخاطئة في اثنين من أكبر أسواقه، الهند والبرازيل

وأدخلت المنصة عدداً من التغييرات في المنتج نتيجةً للانتقادات الشديدة من المجتمع المدني والحكومات، بما في ذلك الحد من عدد الأشخاص والمجموعات الذين يمكن للمستخدمين إعادة توجيه الرسائل إليهم

وقال متحدث باسم الشركة، لقد قدمنا أخيراً تحديثاً لتسمية الرسائل التي تمت إعادة توجيهها والتي تساعد الأشخاص على تحديد وقت تلقيهم للرسائل التي تمت إعادة توجيهها مسبقاً مرات عدة