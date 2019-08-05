فتح باب القبول والتسجيل بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج مساعد قائد قطار المنتهي بالتوظيف ومدته 10 أسابيع للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

ومن ضمن متطلبات القبول للتدريب في معهد سرب: أن يكون المتقدم سعودياً – للرجال وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل شهادة الدبلوم (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها وأن يكون عمر المتقدم بين 20 و30 عاماً.

مستوى اللغة الانجليزية لا يقل عن 4.5 في امتحان IELTS او ما يعادله وأن يكون المتقدم لائق طبياً مع ضرورة اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وسوف يتم ابلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة نصية ورسالة على البريد الالكتروني بموعد اختبار تحديد المستوى (بعد انتهاء الفرز).

في حال تم الاستدعاء لاختبار القبول يجب إحضار المتطلبات التالية:أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها وأصل شهادة الدبلوم أو شهادة أعلى (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها ونسخة من درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بالاضافة إلى أصل شهادة إجادة اللغة الانجليزية لـ IELTS بمعدل 4.5 او ما يعادلها وصورة منها.

نهاية التسجيل سوف تكون بنهاية يوم الخميس الموافق 2019/08/29 وبداية الفصل التدريبي للمقبولين يوم الأحد 2019/10/20.

و للمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: http://srp.edu.sa/index.php/register/sar-reg