انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب

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انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب
http://almnatiq.net/?p=759257
المناطق_وكالات

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما على مزيد من الواردات الصينية، مما قد يصعد حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم

وقدم التوتر في الشرق الأوسط بعض الدعم للأسعار، مع احتجاز إيران ناقلة قالت إنها تهرب النفط

وهبط مزيج برنت 50 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 61.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش. ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقه إذ انخفض هو الآخر متراجعا 24 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 55.42 دولارا للبرميل

وهبط الخامان القياسيان الأسبوع الماضي، إذ انخفض برنت أكثر من اثنين بالمئة والخام الأمريكي نحو واحد بالمئة

وقال جولدمان ساكس في تقرير بحثي الطلب على النفط مخيب للآمال في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير المواتي والتوتر التجاري

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين

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