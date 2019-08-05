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لمنع «أبل» من «التجسس».. أوقف Siri

لمنع «أبل» من «التجسس».. أوقف Siri
http://almnatiq.net/?p=759258
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أعلنت شركة أبل أنها ستعلق مؤقتاً ممارستها المتمثلة في استخدام متعاقدين بشريين لتصنيف مقتطفات من التسجيلات الصوتية لمساعدها الصوتي (سيري) Siri، لتنضم بذلك لشركة قوقل التي وافقت على التوقف عن الاستماع إلى تسجيلات مساعدها الصوتي (Google Assistant) لمدة 3 أشهر في أوروبا، وذلك وفقاً للجهات التنظيمية الألمانية

ولكن حتى الآن لم تؤكد «أبل» توقفها بالفعل عن حفظ تلك التسجيلات على خوادمها، فبالرغم من سمعتها الجيدة في حماية الخصوصية، إلا أن عناصر التحكم الفعلية التي توفرها للمستخدمين للتعامل مع إعدادات البيانات الخاصة بهم ضعيفة، أو غير واضحة، أو غير موجودة

كما أن قضية حفظ تسجيلات المساعد الصوتي (سيري) على خوادمها التي أثارها تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية كشفت مشكلة جديدة ستحتاج «أبل» إلى التعامل معها بشكل أفضل عندما تقوم بتحويل المزيد من أعمالها إلى خدمات

ونظراً لأن «أبل» لا تبادل بيانات المستخدم مع طرف آخر، فإن الشركة لا تتمتع بتجربة قوقل، وأمازون، وغيرها من الشركات الأخرى، حيث توفر هذه الشركات للمستخدمين إمكانية التحكم في البيانات التي تجمعها

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