وسط الصراخ … شاهد لحظة اشتعال النار في طفلة بالمغرب أمام أعين الناس !

المناطق_متابعات

أظهر مقطع فيديو، لحظة اشتعال النيران في طفلة مغربية، أمام أعين المارة، وسط صراخات عالية ومرتفعة.

وحاولت الطفلة البالغة من العمر ٤ سنوات، الهروب من حريق نشب في منزلها بالطابق الأول، لكنها لم تتمكن من ذلك، فيما نجت والدتها ورضيعها من شبح الموت بعد هروبهما من المبنى.

ووجدت “الطفلة”، شباكا حديديا، حال دون قفزها من الطابق في اتجاه الجيران الواقفين أسفل النافذة.

وقال أحد الأشخاص، إنه كان يجب أن يأتي رجال الإطفاء بكثافة وأن يكون ٣ عربات إطفاء على الأقل، لافتا إلى أنه إذا كان هناك اهتمام كان من الممكن أن تنجو الطفلة.