شاهد.. شباب يتفاخرون باصطياد حيوان “النيص” وذبحه !

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص قاموا باصطياد حيوان “النيص” وذبحه في إحدى مناطق المملكة.

وأظهر المقطع محاولة حيوان النيص الفرار من أيدي صياديه دون جدوى، حيث قاموا بضربه على رأسه بالعصي للسيطرة عليه وذبحه.

وأثار الفيديو استنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق مغرد قائلا: “هذه الأفعال الظالمة والفاسدة تتم أمام الأطفال ويتم تصويرها وتوثيقها للتفاخر والهياط”.

وأضاف: “كلنا يعلم أن هذا المخلوق الضعيف ليس للأكل ولن يغنيهم أو يشبعهم لكن الامر جهل وخراب مستمر ولا حول ولاقوه إلا بالله”.