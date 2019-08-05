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7 مناطق في مرمى تنبيهات الإنذار المبكر اليوم.. هذا ما سيحدث في هذا التوقيت!

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المناطق_متابعات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.

وأوضحت الهيئة عبر النظام الآلي لـ الإنذار المبكر، إلى أن كلًّا من المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة ونجران، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

فيما تبدأ الحالة بكل المناطق في التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي في الخامسة عصرًا بالمدينة ومكة والرابعة بالرياض ونجران.

هذا وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من المهد وبدر؛ بينما في الرياض تشمل: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي مع السابعة مساء.

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