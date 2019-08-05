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العراق تطلق عمليات عسكرية جديدة في ديالى ونينوى للقضاء على داعش

العراق تطلق عمليات عسكرية جديدة في ديالى ونينوى للقضاء على داعش
http://almnatiq.net/?p=759292
المناطق_وكالات

أطلق رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من عملية “إرادة النصر”، للقضاء على فلول تنظيم في محافظتي ديالى ونينوى.
ووصل عبد المهدي إلى مقر قيادة عمليات ديالى فجرا للإشراف على إطلاق العمليات.
وذكر الحشد الشعبي العراقي، على الموقع الإلكتروني لمديرية الإعلام التابعة له، اليوم أن “قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش، مسنودة بسلاح الجو العراقي، انطلقت فجر اليوم بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية، ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش، لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله”.

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