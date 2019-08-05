«أوقاف الراجحي» تقدم نصف مليون وجبة للحجاج طبقاً للمعايير الفنية والصحية

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تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج “رفادة ضيوف الرحمن” والذي تقوم من خلاله بتوزيع الوجبات المتنوعة على الحجاج طيلة أيام موسم الحج، بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين ضمن برنامج “أضحية” بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة.

أوضح ذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي مبيناً أنه يتم هذا العام توزيع نصف مليون وجبة أُعِدَّت طبقاً للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.وتوزع كافة هذه الوجبات على الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة طوال أيام موسم الحج وفق خطة عمل مدروسة ومعتمدة تستهدف أن يستلم كل حاج وجبة غذائية متكاملة.