احدث الأخبار

فعاليات الهجن بموسم الطائف تنثر الفرح والبهجة بين الزوار
أبرز المواد
 “الشؤون” الإسلامية توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 «أوقاف الراجحي» تقدم نصف مليون وجبة للحجاج طبقاً للمعايير الفنية والصحية
أبرز المواد
 العراق تطلق عمليات عسكرية جديدة في ديالى ونينوى للقضاء على داعش
أبرز المواد
 7 مناطق في مرمى تنبيهات الإنذار المبكر اليوم.. هذا ما سيحدث في هذا التوقيت!
أبرز المواد
 قرار سار من التعليم لـ 10028 خريج وخريجة!
أبرز المواد
 حظر التجمعات العامة وإغلاق المدارس في كشمير
أبرز المواد
 واشنطن وسيول ستجريان المناورات العسكرية رغم تحذيرات بيونغ يانغ
أبرز المواد
 شاهد.. شباب يتفاخرون باصطياد حيوان “النيص” وذبحه !
أبرز المواد
 شاهد: تاجر مخدرات برازيلي يلجأ لحيلة ذكية للهروب من السجن.. وغلطة تفضح أمره!
أبرز المواد
 لمنع «أبل» من «التجسس».. أوقف Siri
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب
أبرز المواد
فعاليات الهجن بموسم الطائف تنثر الفرح والبهجة بين الزوار

فعاليات الهجن بموسم الطائف تنثر الفرح والبهجة بين الزوار

أبرز المواد
“الشؤون” الإسلامية توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

“الشؤون” الإسلامية توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد
«أوقاف الراجحي» تقدم نصف مليون وجبة للحجاج طبقاً للمعايير الفنية والصحية

«أوقاف الراجحي» تقدم نصف مليون وجبة للحجاج طبقاً للمعايير الفنية والصحية

أبرز المواد
العراق تطلق عمليات عسكرية جديدة في ديالى ونينوى للقضاء على داعش

العراق تطلق عمليات عسكرية جديدة في ديالى ونينوى للقضاء على داعش

أبرز المواد

فعاليات الهجن بموسم الطائف تنثر الفرح والبهجة بين الزوار

فعاليات الهجن بموسم الطائف تنثر الفرح والبهجة بين الزوار
http://almnatiq.net/?p=759300
المناطق_الرياض

شكل مهرجان ولي العهد للهجن والمقام في حديقة الملك فيصل بالطائف نقطة تحول في المهرجانات من خلال الفعاليات المقامة التي تناسب جميع الفئات العمرية وحرص المنظمون على إظهار وإبراز الجانب التراثي والموروث الشعبي والثقافي.

وتوافد عدد من مشاهير الشعراء والتواصل الاجتماعي لزيارة المهرجان كمنصور الرقيبة وهشام الهويش والشاعر زياد بن نحيت الذي ذكر أن الدولة عليها واجب أعزها الله على أن تحيي تراثنا وتراث ابائنا وأجدادنا ، وهذه المهرجانات الوطنية التي تقيمها مواسم الشعودية و تهتم بالثقافة والادب والهجن والشعر والهجن وتحفظ الهوية الوطنية لكل إنسان سعودي.

ونقدم الشكر لكل القائمين على هذه المهرجانات التي تحفظ تاريخنا العريق الذي يرتبط بالفتوحات والهجن وترسخ المفهوم التراثي لدى الأجيال وتعليمهم كيف كانت الحياة فالسابق.

وأضاف ابن نحيت نشيد بالزوار لزيارة المهرجان العريق الذي يمثل أصالة وتاريخ الهجن وقال مالهم عذر بعدما اجتمعت الثقافة والفكر والهجن مع الأدب والترفيه وأن المهرجان يعتبر نقلة وإضافة نوعية لمدينة الطائف.

روابط ذات صلة

“الشؤون” الإسلامية توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

“الشؤون” الإسلامية توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
«أوقاف الراجحي» تقدم نصف مليون وجبة للحجاج طبقاً للمعايير الفنية والصحية

«أوقاف الراجحي» تقدم نصف مليون وجبة للحجاج طبقاً للمعايير الفنية والصحية
العراق تطلق عمليات عسكرية جديدة في ديالى ونينوى للقضاء على داعش

العراق تطلق عمليات عسكرية جديدة في ديالى ونينوى للقضاء على داعش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*