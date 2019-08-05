اختتام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي بشانتييه الفرنسية

اختتام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي بشانتييه الفرنسية

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اختتام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي بشانتييه الفرنسية

اختتام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي بشانتييه الفرنسية
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المناطق - وكالات

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة منظمة الجواد العربي، اختتمت مساء أمس بطولة كأس العالم للمنظمة في دورتها الخامسة بمشاركة ١٨ دولة وبطولة المنظمة للمربين الأوروبيين بدورتها السابعة بمشاركة ١٣ دولة أوروبية، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيّام بشانتييه شمال العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم وإشراف منظمة الجواد العربي.
وعبر سمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد عن سعادته بمستوى الجياد المشاركة والتنافس القوي الذي شهدته فعاليات البطولة، مهنّئًا الفائزين.
وأشار سموه في ختام البطولة إلى أن منظمة الجواد العربي تسعى لدعم مربي وملاك الجياد العربية الأصيلة وإظهار البطولة بالشكل المميز سنويًّا وتطويرها عامًا بعد عام من جميع النواحي التنظيمية والفنية.

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