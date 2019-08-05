“أثير الحرم”.. إطلالة إذاعية للرئاسة من خلال المنصات المسموعة

المناطق - الرياض

أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي البرنامج الإذاعي “أثير الحرم” من خلال عددٍ من الموجات الإذاعية المحلية مثل: إذاعة جدة، وإذاعة الرياض، وإذاعة يو إف إم, وذلك لإبراز لرسالة الحرمين الشريفين الإعلامية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن أثير الحرم برنامج إذاعي توعوي وإرشادي وثقافي، يسلط الضوء على الحرمين الشريفين وكل ما يقدم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج وعُمار وزوار، ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وتتراوح مدة الحلقة من تسعة إلى عشر دقائق موزعة على ثلاث فقرات.

يذكر أن إدارة الإعلام والاتصال تنتج سنوياً سلسلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تهدف إلى إبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها والخدمات المقدمة من الرئاسة لرواد بيت الله الحرام.