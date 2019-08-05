احدث الأخبار

رئيس نادي جدة يستقبل مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة
منطقة مكة المكرمة
 الإسلامية” توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة الجوف
 أمير منطقة تبوك يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
منطقة تبوك
 مصر.. إخلاء معهد الأورام عقب حادث وانفجار المنيل
أبرز المواد
 قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني.. والتايمز تكشف قائمة عملائه
أبرز المواد
 “التأمينات الإجتماعية”: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد
أبرز المواد
 أسعار الذهب ترتفع إلى 1456.5 دولارا
أبرز المواد
 “التحالف”: اسقاط طائرات مسيّرة أطلقها الحوثي لتنفيذ أعمال إرهابية في المطارات المدنية
أبرز المواد
 “أثير الحرم”.. إطلالة إذاعية للرئاسة من خلال المنصات المسموعة
أبرز المواد
 الدفاعات الجوية السعودية تسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 ضيوف خادم الحرمين يوثقّون “رحلة الحجّ” بالجوال ويبثّونها لأسرهم
أبرز المواد
رئيس نادي جدة يستقبل مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة

رئيس نادي جدة يستقبل مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة

منطقة مكة المكرمة
الإسلامية” توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

الإسلامية” توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

منطقة مكة المكرمة
أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

منطقة الجوف
أمير منطقة تبوك يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة تبوك يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

منطقة تبوك

“أثير الحرم”.. إطلالة إذاعية للرئاسة من خلال المنصات المسموعة

http://almnatiq.net/?p=759358
المناطق - الرياض

أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي البرنامج الإذاعي “أثير الحرم” من خلال عددٍ من الموجات الإذاعية المحلية مثل: إذاعة جدة، وإذاعة الرياض، وإذاعة يو إف إم, وذلك لإبراز لرسالة الحرمين الشريفين الإعلامية.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن أثير الحرم برنامج إذاعي توعوي وإرشادي وثقافي، يسلط الضوء على الحرمين الشريفين وكل ما يقدم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج وعُمار وزوار، ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وتتراوح مدة الحلقة من تسعة إلى عشر دقائق موزعة على ثلاث فقرات.
يذكر أن إدارة الإعلام والاتصال تنتج سنوياً سلسلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تهدف إلى إبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها والخدمات المقدمة من الرئاسة لرواد بيت الله الحرام.

روابط ذات صلة

مصر.. إخلاء معهد الأورام عقب حادث وانفجار المنيل

مصر.. إخلاء معهد الأورام عقب حادث وانفجار المنيل
قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني.. والتايمز تكشف قائمة عملائه

قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني.. والتايمز تكشف قائمة عملائه
“التأمينات الإجتماعية”: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد

“التأمينات الإجتماعية”: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*