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أسعار الذهب ترتفع إلى 1456.5 دولارا

أسعار الذهب ترتفع إلى 1456.5 دولارا

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الدفاعات الجوية السعودية تسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين باتجاه خميس مشيط

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أسعار الذهب ترتفع إلى 1456.5 دولارا

أسعار الذهب ترتفع إلى 1456.5 دولارا
http://almnatiq.net/?p=759368
المناطق - الرياض

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في التعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 1456.51 دولاراً أمريكياً وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.8 % إلى 1468.50 دولاراً أمريكياً مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال أكثر من ستة أعوام وذلك على خلفية تصاعد الحرب التجارية الأمريكية-الصينية ومخاوف ذات صلة ببطء معدل النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع اليوم سعر أوقية الفضة بنسبة 1.9 % إلى 16.51 دولارا أمريكيا للأوقية والبلاتين بنسبة 1.4 % إلى 854.33 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة واحد بالمائة إلى 1420.60 دولاراً أمريكياً.

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