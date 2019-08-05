“التأمينات الإجتماعية”: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد

المناطق - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بدء تنفيذ المرسوم الملكي الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات اعتبارا من مطلع أغسطس الحالي والذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.

وقالت المؤسسة في بيانا بثته اليوم أن نظام التأمينات الإجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها الـ 55 عاما وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة بسوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة بمجرد بلوغها سن التقاعد.