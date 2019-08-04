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أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
http://almnatiq.net/?p=759382
المناطق - الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.
وفي بداية الاجتماع استعرض سموه ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة والبالغ عددها 18 جمعية، التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، مما كان له الأثر الطيب في نفوس المستفيدين.
وأكد سمو أمير المنطقة أن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي، والسعي المستمر نحو تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة كإحدى أهداف رؤية المملكة
الطموحة 2030، مؤكدًا سموه مواصلة الجهود واستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان.
إثر ذلك تم استعرض مهام اللجنة ودورها في توفير الوحدات والشراكات المجتمعية وتنظيم الإسكان الخيري القائم وضمان استدامته والتنمية، ومنها جهود المتطوعين مع الإسكان للتعريف بمنتجاته والجهات والأفراد المستحقة للإسكان.
حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومدير عام فرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري وأعضاء اللجنة.

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