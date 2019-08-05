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الإسلامية” توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

الإسلامية” توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=759383
عادل الزهراني- مكة المكرمة

 

استعانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة إلكترونية تفاعلية على الأجهزة الذكية تهدف لمتابعة جودة بيئة المساجد، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وقاصدي تلك المساجد.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري أن منصة “عناية” تمكن أفراد المجتمع وضيوف الرحمن من المساهمة وإرسال ملاحظاتهم على المساجد ومنسوبيها ومرافقها وتجهيزاتها.
ولفت الخامري ان المنصة تعمل عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقا في الملف الشخصي للمستخدم، لتحديد موقع المسجد وبعد ذلك كتابة الملاحظات، كما يستطيع متابعة البلاغات.
روابط تحميل المنصة على الأجهزة الذكية :
آيفون:
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9-enaayah/id1474950335

أندر ويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enaayah

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