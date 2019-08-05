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رئيس نادي جدة يستقبل مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة

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رئيس نادي جدة يستقبل مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة

رئيس نادي جدة يستقبل مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة
http://almnatiq.net/?p=759384
عادل الزهراني - جدة

استقبل رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء أمس الأحد مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة المكلف الدكتور عادل الحارثي ،
وجرى خلال اللقاء الاطلاع على مسيرة النادي الثقافية خاصة والتجربة الثقافية المحلية عامة. وقد صحب الدكتور الحارثي كل من أ خالد التويجري مدير مكتب مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة و أ فيصل العيافي مدير إذاعة جدة و أ خالد فلاته المستشار الإعلامي لمكتب مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة و وقد جال الضيوف في أروقة النادي واطلعوا على الجهود التي يبذلها النادي في تفعيل الحركة الثقافية في جدة، حضر اللقاء مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح وعدد من أعضاء الجمعية.
وقد تحاور الدكتور الحارثي مع رئيس النادي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي وأعضاء النادي ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة أ محمد بن صبيح ، حيث رحب السلمي بهم وقدم لهم نبذه عن النادي الأدبي وأهم المنجزات والإصدارات التي قدمها النادي كما ألقى الضوء على مسيرة الحركة الثقافية في المملكة، ،و ثمن الدكتور عويقل جهود إذاعتي جدة ونداء الإسلام لمواكبتها فعاليات النادي الأدبي وحرصها على متابعة وتغطية ما يقدمه هذا الصرح الثقافي من برامج متنوعة طوال الفترة السابقة.

وعبر الدكتور الحارثي عن سعادته بزيارة أدبي جدة و عن عمق الشراكة القائمة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وأدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون وتطلعه لتعزيزها واستعداده لدعمها، وقال فالإذاعة والنادي هما أدوات فاعلة ومهمة لتقديم الجديد والمفيد للمتلقي. وأشاد بالتعاون المثمر بين الإذاعة و النادي
وفي ختام اللقاء كرم رئيس النادي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي الدكتور عادل الحارثي بهدية تذكارية.

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