احدث الأخبار

ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران
المنطقة الشرقية
 الأحوال المدنية تستقبل الحالات الطارئة في فترة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنهي معاناة طفلة تعاني من سمنة امتدت عشرة أعوام
المنطقة الشرقية
 إمارة الحدود الشمالية تنظم المؤتمر الصحفي لجائزة كفو
منطقة الحدود الشمالية
 “الأحوال المدنية” تتيح إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا
أبرز المواد
 “العقاري” يتيح 30 خدمة إلكترونية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى
أبرز المواد
 انطلاق بعثة حج الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج ” الحج الذكي” بمكة المكرمة
أبرز المواد
 رجال الأمن يسطرون أروع الأمثلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 رئيس نادي جدة يستقبل مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة
منطقة مكة المكرمة
 الإسلامية” توظف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
منطقة مكة المكرمة
ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق

ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران

أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران

المنطقة الشرقية
الأحوال المدنية تستقبل الحالات الطارئة في فترة عيد الأضحى المبارك

الأحوال المدنية تستقبل الحالات الطارئة في فترة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنهي معاناة طفلة تعاني من سمنة امتدت عشرة أعوام

مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنهي معاناة طفلة تعاني من سمنة امتدت عشرة أعوام

المنطقة الشرقية

ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق

ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق
http://almnatiq.net/?p=759440
المناطق - محمود القاضي

أصدر رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج قراراً إدارياً يقضي بترقية عدد (9) موظفين من منسوبي البلدية من المرتبة العاشرة وحتى المرتبة الرابعة، وقد شمل القرار ترقية كل من: إبراهيم بن محمد التاجر من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة، سامي بن عبدالله آل رفده من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة، منصور بن مرزوق الحربي من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة، صالح بن حمد الحقباني من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة، عامر بن فهاد الهاجري من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، حسن بن علي البردويل من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، أحمد بن مسفر المالكي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة، علي بن عبدالوهاب البحراني من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الساسة، فهد بن سلمان العساف من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة.
وقال المهندس ” ال عريج ” بأن هذه الترقيات تأتي بعد أن أدى كل المترقون كافة المتطلبات والمدة النظامية للترقية، كما تأتي أيضا دعماً لحاجة العمل وتحفيزاً للموظفين على الإنجاز وتمكينهم للارتقاء الوظيفي بما يعود بالنفع والفائدة على المشاريع والخدمات التي تقدمها البلدية، فيما عبر الموظفون المترقون عن شكرهم لرئيس البلدية على الترقية موضحين بأن هذه الترقية ستكون دافعاً لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الأهالي والمقيمين في نطاق بلدية محافظة بقيق والهجر والقرى التابعة لها.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران

أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران
مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنهي معاناة طفلة تعاني من سمنة امتدت عشرة أعوام

مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنهي معاناة طفلة تعاني من سمنة امتدت عشرة أعوام
وزير الصحة يتفقد منشآت التجمع الصحي الأول بالشرقية

وزير الصحة يتفقد منشآت التجمع الصحي الأول بالشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*