ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق

المناطق - محمود القاضي

أصدر رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج قراراً إدارياً يقضي بترقية عدد (9) موظفين من منسوبي البلدية من المرتبة العاشرة وحتى المرتبة الرابعة، وقد شمل القرار ترقية كل من: إبراهيم بن محمد التاجر من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة، سامي بن عبدالله آل رفده من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة، منصور بن مرزوق الحربي من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة، صالح بن حمد الحقباني من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة، عامر بن فهاد الهاجري من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، حسن بن علي البردويل من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، أحمد بن مسفر المالكي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة، علي بن عبدالوهاب البحراني من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الساسة، فهد بن سلمان العساف من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة.

وقال المهندس ” ال عريج ” بأن هذه الترقيات تأتي بعد أن أدى كل المترقون كافة المتطلبات والمدة النظامية للترقية، كما تأتي أيضا دعماً لحاجة العمل وتحفيزاً للموظفين على الإنجاز وتمكينهم للارتقاء الوظيفي بما يعود بالنفع والفائدة على المشاريع والخدمات التي تقدمها البلدية، فيما عبر الموظفون المترقون عن شكرهم لرئيس البلدية على الترقية موضحين بأن هذه الترقية ستكون دافعاً لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الأهالي والمقيمين في نطاق بلدية محافظة بقيق والهجر والقرى التابعة لها.