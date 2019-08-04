أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى

المناطق - فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان توجيهاته لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر ذي الحجة حتى بداية عودة العمل الرسمي وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة أن أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة

بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد.

كما شدد سموه على اهمية الرقابة من قبل أمانة منطقة جازان و بلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين .

وأضاف “زعلة” أن سمو أمير المنطقة سيكون متواجداً على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.