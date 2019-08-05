احدث الأخبار

أمين الشرقية يدشن مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز مع “شارع 28 ” الأربعاء المقبل
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى
منطقة جازان
 ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران
المنطقة الشرقية
 الأحوال المدنية تستقبل الحالات الطارئة في فترة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنهي معاناة طفلة تعاني من سمنة امتدت عشرة أعوام
المنطقة الشرقية
 إمارة الحدود الشمالية تنظم المؤتمر الصحفي لجائزة كفو
منطقة الحدود الشمالية
 “الأحوال المدنية” تتيح إلغاء تصريح الحج إلكترونيًا
أبرز المواد
 “العقاري” يتيح 30 خدمة إلكترونية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى
أبرز المواد
 انطلاق بعثة حج الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج ” الحج الذكي” بمكة المكرمة
أبرز المواد
 رجال الأمن يسطرون أروع الأمثلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
أمين الشرقية يدشن مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز مع “شارع 28 ” الأربعاء المقبل

أمين الشرقية يدشن مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز مع “شارع 28 ” الأربعاء المقبل

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى

أمير منطقة جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى

منطقة جازان
ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق

ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران

أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران

المنطقة الشرقية

أمين الشرقية يدشن مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز مع “شارع 28 ” الأربعاء المقبل

أمين الشرقية يدشن مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز مع “شارع 28 ” الأربعاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=759445
المناطق - محمود القاضي

يدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز تقاطع شارع 28 بالدمام، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 06/12/1440هـ، والذي يأتي ضمن استراتيجية الأمانة لفك الاختناقات المرورية.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، في بيان صحافي : أنه سيتم افتتاح مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز قبل موعده المقرر بشهرين، إذ من المفترض أن يتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع في شهر اكتوبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

ولفت “الملا” إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في وقت سابق وهو عبارة عن جسر علوي في شارع ٢٨ مع تقاطع طريق الملك عبد العزيز بالدمام، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين المشروع بشكل كامل يوم الأربعاء المقبل والذي يتكون من عدد مسارين داخل النفق في كل اتجاه، وذلك بطول 850 متر، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين.

وأشار الى أنه تم تأهيل منطقة التقاطع بعمل إشارة مرورية ضوئية رباعية، مع الالتزام بأدوات السلامة المرورية للمشروع، وعمل اللوحات الإرشادية والتوجيهية ضمن المشروع.

و قال أن المشروع يهدف إلى المساهمة بشكل كبير في فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، داخل النفق شرقاً – غرباً في كلا الاتجاهين، و كذلك (شمالاً-جنوباً) بالجسر العلوي.

وأبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأن أعمال إنشاء المشروع النفق تشتمل على جدران استنادية خرسانية ترتكز على قواعد خرسانية، والتي بدورها هي الأخرى مرتكزه على أوتاد من الخرسانة بأعماق تصل في بعض المناطق إلى 16 متر، ويبلغ طول النفق 850 متر، وهو عباره عن مسارين بكل اتجاه، وقد تم مراعاة عوامل السلامة بإضافة عدد (2) سلم طوارئ واحد بكل اتجاه، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين، وكذلك عدد (2) بلاطة للدوران في الاتجاهين وبلاطة النفق الرئيسية بمنطقة التقاطع وهي من نوع البلاطات الصندوقية، مع زيادة عدد المواقف للسيارات على طول طرق الخدمة للنفق بالاتجاهين بشكل طولي وعرضي على حسب القطاع العرضي في كل منطقة من الطريق، وأيضاً تم تطوير أرصفة المشاة خلف منطقة مواقف السيارات بعرض لا يقل عن 2 متر، وتقدر القيمة الإجمالية لكامل أعمال المشروع والذي يضم نفق وجسر وتقاطع بأكثر من 268 مليون ريال.

روابط ذات صلة

ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق

ترقية (9) موظفين ببلدية محافظة بقيق
أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران

أمير الشرقية يشيد بالتجربة التطوعية في إنشاء “المتحف المائي” في شاطئ نصف القمر بالظهران
مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنهي معاناة طفلة تعاني من سمنة امتدت عشرة أعوام

مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنهي معاناة طفلة تعاني من سمنة امتدت عشرة أعوام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*