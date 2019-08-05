أمير تبوك يلتقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

المناطق - تبوك :

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقة تبوك ، بمكتب سموه اليوم بالأماره ، بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو امير منطقة تبوك برئيس الإتحاد السعودي للسيارات الذي يزور المنطقة حاليا، وأطلع سموه على الإستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي لإقامة رالي دكار الدولي الذي سيقام خلال الفترة من 05 إلى 17 يناير 202‪0 م، ويمر عبر مدينتي الوجه ونيوم

كما أطلع سموه على إستعدادات الإتحاد السعودي للسيارات لإطلاق بطولة السعودية للراليات الصحراوية خلال الفترة من 04 إلى 09 نوفنبر من العام الجاري 201‪9م.

وأشاد سمو أمير منطقة تبوك بجهود الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لإقامة مثل هذه الفعاليات والانشطة الدولية، في ظل الدعم المتواصل الذي يلقاه قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – مؤكدا سموه حرص امارة منطقة تبوك وكافة القطاعات الحكومية بالمنطقة بتقديم كل الدعم وتسخير كافة الامكانات لإنجاح بطولتي رالي دكار الدولي والبطولة السعودية للراليات الصحراوية.

من جهته أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عن شكره وتقديره لسمو الأمير فهد بن سلطان على حفاوة الإستقبال، وإبداء سموه بتسخير كافة الأمكانات لإنجاح البطولتين.