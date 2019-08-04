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تطبيق الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في محافظة المجمعة

تطبيق الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في محافظة المجمعة

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تطبيق الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في محافظة المجمعة

تطبيق الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في محافظة المجمعة
http://almnatiq.net/?p=759456
المناطق - الرياض

شرعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة بالطفولة المبكرة شملت أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي القادم .

وفي إطار الاستعداد لتطبيق الطفولة المبكرة بمحافظة المجمعة تم عقد عدة اجتماعات للجنة الطفولة المبكرة, برئاسة المساعد للشؤون المدرسية ( رئيس اللجنة التنفيذية للطفولة المبكرة ) الأستاذ فهد العوله وأعضاء اللجنة. لمتابعة مهام اللجنة لتنفيذ الأعمال في المدارس المستهدفة وبجودة عالية ومتابعة تنفيذ التعديلات اللازمة لخدمات ومرافق المدارس المستهدفة لتتناسب مع مرحلة رياض الأطفال وفق المواصفات ومتابعة مهام شركة تطوير المباني . لتطبيق الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في المحافظة .كما وصلت القائمة الأولى من تأثيث فصول الروضات في مدارس الطفولة المبكرة ووجه سعادة مدير التعليم مديري المستودعات والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسي لوضع خطة لتجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد . تجدر الإشارة إلى أن فصول ودورات المياه للبنين والبنات في مدارس الطفولة المبكرة منفصلة.

من جانبه أكد سعادة مدير التعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعه أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس المستضيفة لهذه المرحلة وفق خطة زمنية مجدولة لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس المرحلة الأولى المطبقة للطفولة المبكرة لانطلاق المرحلة الأولى بداية من العام الدراسي الجديد، وبما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم. معربًا عن شكره لمعالي وزير التعليم وللقيادات في الوزارة على الدعم والمساندة التي يحظى بها التعليم من مقام الوزارة ، كما وجه شكره لجميع اللجان العاملة بالإدارة نظير ماتم إنجازه من أعمال التهيئة للمدارس المشمولة بالطفولة المبكرة.

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