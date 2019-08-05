بلدية رأس تنورة تكمل استعدادها لاستقبال العيد بتهيئة كافة الأماكن العامة وتركيب المجسمات التجميلية

أكملت بلدية محافظة رأس تنورة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بمضاعفة جهودها وأعمالها حيث تم وضع خطة عمل مكثفة لأقسام البلدية المعنية بذلك استعداداً لاستقبال العيد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن الاستعدادات شملت جاهزية مسلخ البلدية، حيث تم الوقوف على جاهزيته لتطبيق النواحي الفنية والشروط الصحية للتأكد من سلامة المذبوحات وتوفير ما يحتاجه المسلخ من معدات وعمالة مدربة وأطباء بيطريين وجزارين لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، كما تم توزيع مطويات إرشادية توعوية لمعرفة أهمية الذبح بالمسالخ وكيفية انتقاء الذبائح من السوق، وكذلك تم تكثيف الجولات على صوالين الحلاقة وجميع المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بهدف التأكد من تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية المقررة لاستخدام الأساليب الصحية في جميع مراحل تحضير وتصنيع المنتجات الغذائية والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة.

وأشار الى أن قسم النظافة قام بغسيل وتطهير جميع الحاويات ورشها بالمبيدات اللازمة وكنس وغسيل جميع شوارع المحافظة وتجهيز مصليات العيد وغسيل جميع الجوامع التي تقام عليها صلاة العيد، ومواقع الاحتفالات، كما تم تهيئة كورنيش المحافظة، وذلك بصيانة جميع ألعاب الأطفال وألعاب ذوي الإعاقة وزراعة الزهور في المواقع المخصصة لها على الكورنيش وحدائق المحافظة وتجميل شوارع المحافظة بالإنارة وتركيب المجسمات الديكورية التجميلية، ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن حرص البلدية لتهيئة المحافظة لاستقبال زوار المحافظة والكورنيش خلال أيام عيد الأضحى المبارك لينعم الجميع ببيئة صحية لجميع أنحاء المحافظة .

وأكد المهندس السبيعي على أن البلدية مستمرة في الجولات الرقابية وكافة أعمال الاستعداد، مشيراً إلى أن التعاون مع المواطنين والمقيمين مطلب هام في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، حاثا الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها عبر مركز940