وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يبحث تحديات القطاع مع لجنة الاتصالات والتقنية بغرفة الشرقية

المناطق – محمود القاضي

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، الاحد 4 أغسطس 2019 لجنة الاتصالات والتقنية بغرفة الشرقية برئاسة عضو مجلس الإدارة ناصر بن راشد ال بجاش حيث بحث أوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستشراف مُستقبله ودور قطاع الأعمال فيه، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعرّف أعضاء اللجنة على مستهدفات الوزارة خلال المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق ببناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به أو خطواتها في تطوير أساس رقمي يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة لتحقيق التحوّل إلى اقتصاد رقمي.

من جهته اكد معالي المهندس السواحه بان غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية تعد شريك أساسي في نجاح مبادرات الوزارة، التي تعتمد بشكل أساسي على الرياديين والقطاع الخاص، مؤكدا معاليه بان اللقاء ناقش العديد من الأفكار والمبادرات التي ستعمل على تطوير قطاع الاتصالات تقنية المعلومات، وتقديم الخدمات التي تواكب الطموحات العالية المتمثلة في رؤية المملكة 2030.

وأشار معالي السواحه، الى ان ذلك النشاط غير المسبوق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من شأنه أن يزيد من حجم الصادرات والواردات للقطاع ويُعزز الطلب على خدمات الاتصالات والتقنية وينبأ بانفتاح أكبر نحو المزيد من الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما يُمثلونه من لبنة أساسية فـي تحقيق بنـاء اقتصادي يتصف بالنمو والاستدامة.

من جهته قال آل بجاش، إن هذه الزيارة تأتي انسجامًا مع المُعطيات الراهنة، حيث المساعي الجادة والدؤوبة نحو تحقيق التحوّل الرقمي في المملكة، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب التسلح بمزيد من المعرفة ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، باعتبارهما الداعم الرئيس لتطلعات وأهداف رؤية المملكة2030م، مبديًا إعجابه بآليات المتبعة ومستوى التقدم في تنفيذ برامج الوزارة كبرنامج الشراكات مع الشركات التقنية المحلية والعالمية، الذي يتسع يومًا بعد يوم، وبرنامج الاستراتيجيات القطاعية الرقمية التي سيجعل من المملكة قائدة في مجال التجارة الإلكترونية وغيرهما العديد من البرامج كبرنامج البينات المفتوحة الذي سيطلق بدوره المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة ويعمل على بناء وتفعيل منظومة وطنية للبيانات الحكومية.