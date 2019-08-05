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الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=759465
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، سعادة سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة السيد جون جيرارد ماكوي.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بجمهورية إيرلندا، والتوافق في رؤية البلدين سواءً على المستوى الثنائي لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن العلاقة مع جمهورية إيرلندا مبنية على أسس تكفل التعاون وفق منظور يخدم مصالح البلدين السياسة والاقتصادية والثقافية والاستثمارية، مؤكداً أن الزيارات المتبادلة بين البلدين توضح الرغبة الصادقة في تطوير علاقات التعاون في شتى المجالات، وبلا شك أن المجال التجاري أحد هذه المجالات، خصوصاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الصناعات الدوائية والطبية، والتي تتقاطع مع رؤية المملكة 2030، متمنياً سموه لجمهورية إيرلندا وشعبها مزيداً من النجاح والتقدم.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر سعادة سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة السيد جون ماكوي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن المملكة تشهد قفزات نوعية هائلة في مختلف المجالات، يأتي على رأٍسها المجال الاقتصادي الذي شهد نمواً متواصلاً حفز مختلف الشركات للدخول والاستثمار في المملكة ورفع قيمة الاستثمارات في عدد من القطاعات المهمة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً تحقيق التقدم والرخاء في مختلف المجالات.

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