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“الصحة”: إجراء 17 عملية قلب مفتوح و387 قسطرة قلبية و1164 عملية غسيل كلوي لضيوف الرحمن

“الصحة”: إجراء 17 عملية قلب مفتوح و387 قسطرة قلبية و1164 عملية غسيل كلوي لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=759469
المناطق - واس

تواصل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التابعة لوزارة الصحة, تقديم الخِدْمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ .
وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخِدْمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثالث من ذي الحجة (243483) حاجا وحاجة، حيث تم إجراء (17) عملية قلب مفتوح و (387) عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت (1164) عملية غسيل كلوي و(62) عملية مناظير، و(367) عملية جراحية مختلفة، بينما تم دخول (1655) حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل (3) حالات ولادة.

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