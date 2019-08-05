نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء، إلى نبذة عن خطة الهيئة لموسم حج العام الحالي، والتي تشمل توفير إحصاءات عن جهود الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن، إلى جانب البيانات والمعلومات التفصيلية التي تساعد أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة الحجيج.

