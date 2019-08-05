الهلال الأحمر السعودي يعزز أسطوله الإسعافي بـ 119 فرقة إسعافية متقدمة لخدمة الحجاج في العاصمة المقدسة والمشاعر

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خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة تغطي نطاقات العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة، حيث تشكل الفرق الاسعافية المتقدمة أحد أهم الركائز الداعمة لمنظومة العمل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج والتي تدفع بها الهيئة كل عام ضمن خطة الاستعدادات المكثفة والرامية إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.

وتضم فرق العناية الإسعافية المتقدمة 119 فرقة، منها 12 فرقة في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة و 28 فرقة في نطاق العاصمة المقدسة و30 فرقة في مشعر منى و 39 فرقة في نطاق المسجد الحرام. بالاضافة الى فريق الدراجات النارية حيث يتكون من 38 مختصا يستخدمون 16 دراجة نارية للوصول بشكل سريع في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وتقوم مهمة الفرق الإسعافية المتقدمة على آلية الوصول السريع لمواقع الحالات لتقديم العناية الطبية اللازمة من خلال استخدام سيارات الإسعاف، والدراجات النارية ، وعربات القولف والفرق الراجلة.

كما خصصت الهيئة فريق متكامل من الأطباء والأخصائيين، يضم 56 طبيبا في العديد من التخصصات الطبية، أما فريق الأخصائيين يضم 94 أخصائيا، مزودين بتجهيزات متقدمة وخفيفة الحمل لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضيوف الرحمن في المواقع ذات الكثافة العالية مثل مناطق الحرمين الشريفين، جسر الجمرات، محطات قطار المشاعر، وغيرها.

وتوفر الهيئة كافة أشكال الدعم لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من 125 مركزا إسعافيا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من 2700 موظفا في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بـقرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية كل ذلك سعيا لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية إلى حجاج بيت الله الحرام.