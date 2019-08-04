أمانة الباحة والبلديات التابعة لها تنهي استعدادها لعيد الاضحي المبارك

المناطق-الباحة

أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة استعداداتها لاستقبال الزائرين والمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ، من خلال تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والساحات البلدية وأماكن الفعاليات والمسطحات الخضراء.

و وضعت الامانة خطط تنفيذية متكاملة لعمليات النظافة ورفع المخلفات ورش المبيدات والإصحاح البيئي وتكليف مراقبين مختصين لمتابعات أسواق الماشية والمسالخ ونقاط الذبح والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمحلات والمنشآت التجارية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

كما وجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط كافة الوكالات والإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بالوقوف ميدانياً على تجهيزات المسالخ وأسواق الماشية والحدائق والمنتزهات ، والقيام بالدور المناط بها وتكثيف ومضاعفة الجهود المبذولة، مع ضرورة الاستمرار في تكثيف الرقابة الميدانية الدائمة والمفاجئة على المنشآت الغذائية والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات الغذائية، ومدى توفر الشهاداتٍ الصحية والنظافة الشخصية، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المسالخ والمطابخ، من أجل خدمة وراحة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة .

وأكد الدكتور السواط على حرص الأمانة والبلديات التابعة لها على تطبيق الأنظمة والتعليمات والتحقق من تطبيق الإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، مشيراً إلى أن هناك فرقاً ميدانية إشرافية من إدارة صحة البيئة في الأمانة والبلديات تتابع سير أعمال المسالخ والمطابخ المصرح لها تتضمن وجود أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين يعملون ويتابعون الكشف على المذبوحات للتأكد من سلامتها من الأمراض وذلك بشكل يومي، كما تواصل مختلف الإدارات التابعة للأمانة ذات العلاقة بالأعمال الميدانية عملها خلال الإجازة لتوفير كافة الإمكانيات والتأكد من نظافة الحدائق العامة والمرافق والتأكد من سير العمل ومعالجة أي ملاحظة او شكوى في نفس الوقت، ونوه إلى أن الأمانة ستعمل مع الجهات المختصة على الحد من ظاهرة الذبح العشوائي والتي تقوم بها عمالة وافدة مخالفة في بعض الأماكن الغير صحية.

ودعا الدكتور السواط الى تعاون الجميع مع الأمانة والبلديات للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم (940) ، او عن طريق رقم الواتساب ‪0550271419‬

مؤكدا بان بلاغاتهم ستجد كل العناية والاهتمام.