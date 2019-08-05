أكثر من 100 نحال يشاركون تقسم الاودية بين النحل البلدي والمستورد بحضور زراعة الباحة

المناطق-الباحة

عقدت جمعية النحالين التعاونية بالباحة الاجتماع الخاص بتحديد أودية النحل البلدي وأودية النحل المستورد، وذلك بمقر مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في منتزه رغدان. بحضور اكثر من 100 نحال من منطقة الباحة

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور أحمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة بمسؤلي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة وكذلك بجميع النحالين الذين قدموا من جميع محافظات المنطقة وقال الدكتور الخازم ان هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة النحالين لجدول تقسيم الأودية بين النحل البلدي والنحل المستورد الذي يتم مراجعته سنويا حتى يستفيد النحالين المهتمين في المنطقة وبعض النحالين من خارج المنطقة الذين يستفيدون من أودية الباحة.

بعدها كانت مداخلات وتمت مناقشة التقسيم بين الحضور والتعديلات على التقسيم القديم، كما تم التصويت واعتماد قرار الأغلبية، واشار الدكتور الخازم الى انه من المتعارف علية أن الأولوية للنحل البلدي إذا كان متواجد بشكل دائم خاصة في بعض القرى وبعض الأودية القريبة من القرى.

وأوضح الدكتور الخازم أن جمعية النحالين التعاونية بالباحة بدأت في تطبيق فكرة تقسيم الأودية منذ عدة سنوات، وهي الجمعية الوحيدة التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء ، وأن تخصيص الأودية حد من الإشكاليات التي تحصل بين ملاك النحل البلدي وملاك النحل المستورد بنسبة تزيد عن تسعين بالمائة،

وأفاد الخازم أن حدوث بعض المشاكل تحدث نتيجة للممارسات الخاطئة من بعض أصحاب النحل خاصة الحديثين على تربية النحل المستورد حيث يتم تسكين الطرود الجديدة أثناء موسم الإنتاج والتسكين في مكان أخر ويتم إحضار النحل وهو جائع إلى مكان تواجد النحل الذي بدأ في الإنتاج مما يسبب ما يسمى بالسرقة التي تحدث من النحل الجائع على الخلايا التي فيها عسل مما يؤدي إلى ضعف أو فقد في الخلايا والمناحل التي تتعرض للسرقة.

واختتم الخازم شكره لأمارة منطقة الباحة على دعمهم وتوجيهم للجهات ذات العلاقة لاعتماد جدول التقسيم وتطبيق ما جاء فيه وكذلك الشكر لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة على دعمهم وحضورهم للاجتماع وعلى مداخلاتهم القيمة.