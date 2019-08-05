امير الشماليه يفتتح التوسعة التطويرية لقسم الطوارئ بمستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر‬

عرعر - خالد الضبيبي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم التوسعة التطويرية لبيئة العمل الجديدة بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة عرعر .

وتجول سموه في المستشفى، والتقى بالطاقم الطبي والإداري، واطلع على بيئة العمل التي تم تطويرها وتحديثها بتكلفة إجمالية 3 ملايين ريال .

وشملت التوسعة زيادة السعة السريرية إلى 30 سريراً، وإضافة عيادة للطب الشرعي، بالإضافة إلى تطوير غرف الولادة حسب متطلبات وزارة الصحة ,وأخرى للعزل وللموجات فوق الصوتية وتحضير الأدوية و استراحات خاصة للمراجعين.

وشدد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة للمستويات المعيارية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين من خلال المسارين الوقائي والعلاجي معاً، مشيداً سموه بالتطورات التي يشهدها القطاع الصحي في إطار تنفيد مبادرات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.

وأكد سموه على أهمية متابعة الخدمات بالمنطقة وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، موضحاً أن رضى المواطن هو المؤشر الحقيقي كمحصلة لجميع مؤشرات الأداء.

ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، مؤكداً على ضرورة عكس هذا الدعم الكبير من جهة المخصصات المالية والكوادر البشرية على أرض الواقع بالعمل المتقن بكل أمانة وإخلاص .