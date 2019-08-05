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بلدية محافظة البدع تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة البدع تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=759529
تبوك - علي العميري
أكملت بلدية محافظة البدع استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك من خلال تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء وأعمال التنظيف والإنارة و تكثيف الرقابة على المسلخ و الأسواق و المحطات ومتابعة المخالفات .
وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ وذلك حرصاً على ظهور محافظة البدع ومراكزها بأجمل حلّة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان البدع والمراكز التابعة وزوارها .
وأشار السعيد أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ النموذجي اضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات مشيرا إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة كافة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بكافة اعمالها اليومية .
وأكد السعيد حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح والتي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وكذلك وجود فريق عمل خلال الاجازة لمعالجة حالات الطوارئ ومتابعة نظافة الشواطئ.
ودعت بلدية محافظة البدع المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الأتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .

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