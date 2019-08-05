92 مهندسا بعسير يناقشون رؤية هيئة المهندسين وخططها المستقبلية

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أقامت اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير أولى فعاليتها بعنوان “ملتقى مهندسي عسير” بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعادة المهندس سعد بن محمد الشهراني، والأمين العام للهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك يوم الأحد 04 ذو الحجة 1440 هـ بفندق قصر أبها.وبحضور اكثر من 92 مهندسا من اكثر من جهة حكومية وقطاع خاص .

وقد بدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة لرئيس اللجنة التنسيقية بعسير الدكتور علي محمد آل خزيم رحب فيها بالحضور، وعرض خلالها مهام اللجنة وخطة عملها المستقبلية. ثم ألقى سعادة رئيس مجلس إدارة للهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد محمد الشهراني، كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكره للجنة على إقامة هذه الفعالية وعرض أبرز جهود الهيئة السعودية للمهندسين في خدمة المهندسين والارتقاء بمهنة الهندسة، بعد ذلك قدم الأمين العام للهيئة سعادة المهندس فرحان الشمري محاضرة حول “نظام مزاولة المهن الهندسية”، واختتم اللقاء بجلسة نقاش للمتحدثين حول عدد من المواضيع التي تهم المهندس والمهنة بالمنطقة، مثل الدورات والمكاتب الاستشارية والكادر الهندسي وغيرها.

بعد ذلك، تم تكريم أعضاء اللجنة التنسيقية السابقة على جهودها المميزة في الفترة الماضية، ثم تناول الجميع وجبة العشاء، وقد كان الحضور كبير مما ساهم في نجاح الملتقى.