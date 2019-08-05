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أمانة تبوك تضع خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى

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أمانة تبوك تضع خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى

أمانة تبوك تضع خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=759550
المناطق - تبوك
أكملت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة جاهزية المسالخ الرئيسة في محافظاتها ومدنها ومراكزها لاستقبال المواطنين والمقيمين
من خلال تجهيز أكثر من 37  مسلخاً ونقطة ذبح خلال أيام عيد الأضحى وذلك وفق برنامج يهدف إلى تقديم أرقى الخدمات الصحية لهم والتيسير عليهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن الأمانة أعدت خطة عملية لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي في المسلخ ونقاط الذبح والمنادي أثناء عيد الأضحى المبارك مشيراً إلى أن مدينة تبوك حدد بها ثلاثة مسالخ رئيسية بالإضافة إلى قيام الأمانة بالسماح لـ 27 مطبخاً للقيام بعمليات الذبح بعد تعهدهم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية اللازمة مع الالتزام بتواجد طبيب بيطري لدى كل مطبخ طوال فترة العيد.
ولفت الانتباه إلى أن بلديات المنطقة جهزت 13 مسلخاً رئيساً في محافظة أملج وحقل والوجه وضباء وتيماء والبدع ومراكز بئر بن هرماس
وأشواق وبداء والمنجور والشبحة والقليبة وأبو راكة مع السماح لعدد من المنادي في هذه المدن والمراكز للقيام بعمليات الذبح بالإضافة إلى توفير عدة موقع داخل سوق الأغنام بتبوك للراغبين بالاستفادة منها بوضع حظائرهم المؤقتة وبيع أغنامهم خلال موسم عيد الأضحى المبارك كذلك تكثيف جهود الأمانة في سوق المواشي من خلال إزالة المخلفات وأيضا تنظيم عملية الدخول والخروج للمواطنين والمقيمين
إلى أسواق المواشي إلى جانب قيام الأمانة في رصد عدد من المخالفات لأصحاب المواشي والأغنام القادمين من خارج المنطقة وتواجدهم على امتداد طريق الملك فيصل بشكل عشوائي وغير منظم.
ودعا الغبان المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة وذبح أضاحيهم داخل المسلخ ونقاط الذبح والمنادي التي جرى الترخيص لها
بذبح الأضاحي خلال أيام العيد والابتعاد عن الذبح العشوائي حرصاً على سلامتهم ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة الناتجة عن ذلك مبيناً أن الأمانة ستستمر في استقبال البلاغات فيما يتعلق بمخالفات المسالخ ونقاط الذبح والمنادي على هاتف الطوارئ 940.

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