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بلدية محافظة حقل تهيئ الحدائق والشواطئ لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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بلدية محافظة حقل تهيئ الحدائق والشواطئ لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة حقل تهيئ الحدائق والشواطئ لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=759555
المناطق - تبوك
انهت بلدية محافظة حقل كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة عمل تم إعدادها وكلف بها فريق عمل مرابط خلال إجازة العيد برئاسة رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سليم العمراني.
وأوضح مدير قسم العلاقات العامة بالبلدية محمد بن فرج العمراني أن البلدية وخلال هذه الفترة كثفت الجولات الرقابية على جميع محلات بيع المواد الغذائية والمستودعات والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الأسماك للتأكد من تطبيقها لكامل الاشتراطات الصحية وكذلك تم التأكد من جاهزية المسلخ لاستقبال الاضاحي وتحديد ثلاث نقاط خارجية لذبح الأضاحي تحت متابعة وإشراف البلدية.
وبين العمراني أن البلدية مستمرة بمتابعة الأعمال الرقابية والخدمية لاستقبال زوار المحافظة ومصطافيها خلال الاجازة وتهيئة وتجهيز الشواطئ والحدائق والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين بصورة مستمرة وصيانة ونظافة دورات المياه الموجودة على الشاطئ وألعاب الأطفال في جميع المواقع، وتجميل الشوارع الرئيسيّة والميادين العامة.

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