لجنة التعديات بمحافظة الوجه تزيل 21 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها

المناطق - تبوك

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية 21175 مترًا مربعًا من الأراضي المعتدى عليها حيث شملت التعديات أربع مواقع تمثلت في مباني وأحواش وعقوم ترابية.

وأوضحت لجنة التعديات أنها ستقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي وأنها لن تتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين موكدةً أنها ستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة.