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الاتحاد يقلبها على الإيراني.. ويقترب من ربع نهائي آسيا

الاتحاد يقلبها على الإيراني.. ويقترب من ربع نهائي آسيا
http://almnatiq.net/?p=759566
المناطق - متابعات

قلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الطاولة على نظيره ذوب آهان الإيراني، بتحويل تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الإثنين، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب نادي الوصل في زعبيل.
سجل هدفي الاتحاد على مدار الشوطين التشيلي لويس خمنيز الدقيقة “10” وزياد الصحفي الدقيقة “72”.
وتقدم ذوب آهن بعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاقة المباراة من ضربة ثابتة، لكن الاتحاد عاد سريعاً وأدرك التعادل بواسطة التشيلي لويس خمينزعند الدقيقة 10، بعد الهدف سيطر لاعبو الاتحاد على مجريات المباراة في معظم الفترات حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد سيطرته وبادر بتهديد مرمى الفريق الإيراني وسنحت لهم أكثر من فرصة للتسجيل خاصة لويس خمينيز الذي تهيأت له أكثر من فرصة لتقدم لفريقه.
وكاد البرازيلي روماريينهو أن يتقدم للاتحاد من انفراد بالحارس الإيراني، ولكن تسديدته مرت جوار القائم الأيمين، قبل أن يتمكن زياد الصحفي من وضع الاتحاد في المقدمة من ضربة رأسية عند الدقيقة 72 لتواصل سيطرة لاعبي الفريق الأصفر على الملعب، ويتركوا للفريق الإيراني الاعتماد على المرتدات والتي لم تشكل خطورة على مرمى فواز القرني حارس مرمى الاتحاد حتى أعلن الحكم نهاية المباراة.
هذا، وسيتجدد لقاء الفريقين الإثنين المقبل على ملعب ستاد حمد الكبير ونادي العربي القطر لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.

 

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