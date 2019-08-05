فريق كانوا للوالدين البحريني يستقبل ورود نوارة التطوعي السعودي

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استقبل نادي عبدالرحمن كانو الاجتماعي للوالدين في مملكة البحرين الشقيقة في وقت سابق فريق ورود نوارة التطوعي السعودي؛ حيث ارتسم الاستقبال بالأسلوب التراثي البحريني ونثر اليشموم على الفريق الزائر، وسط فرحة وزغاريد النزيلات والأناشيد الوطنية السعودية، وكان في مقدمة المستقبلين مديرة نادي كانوا للوالدين فتحية قوهجي ومنسقة البرامج والفعاليات نجاة أبو بشيت، يتقدم فريق ورود نوارة قائدة الفريق نورة بنت محمد العقلا ونورة الخثران.

وبدأ البرنامج بكلمة من مديرة النادي أ. فتحية الكوهجي رحبت فيها بورود نوارة التطوعي السعودي مؤكدة أهمية تبادل الزيارات بين الفرق التطوعية الخليجية، ثم أعطت نبذة عما يقدمه النادي من خدمات رعائية وصحية واجتماعية وترفيهية وثقافية لكبار السن؛ وأنه يخدم الجنسين ذكوراً وإناثاً على حد سواء.

بعد ذلك ألقت قائدة فريق ورود نوارة أ. نورة العقلا كلمة شكرت فيها فريق كانوا الاجتماعي وهذه الحفاوة الغير مستغربة من البحرين وأهله، ثم عرّفت برسالة وأهداف الفريق والفئات المستهدفة، مبينة ما يقدمه الفريق من فعاليات وخدمات ومبادرات تصب في خدمة المجتمع بجميع فئاته.

وتضمن البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة كطرح الأمثال الشعبية السعودية والبحرينية الموروثة بطريقة تبادلية تفعالية، كما عرضت مجموعة من المواهب الإبداعية من حرف مهنية يدوية ومواهب في إلقاء الشعر، وطرح بعض المواقف والطرائف المتنوعة بمشاركة المسنات داخل النادي.

هذا وتجول ورود نوارة التطوعي داخل النادي بصحبة مديرته الكوهجي، وتعريف الفريق بأهم ما يحويه من مرافق إدارية، والعديد من الورش الحرفية كـ( الخياطة، والرسم على الزجاج، والنجارة، والنحت، وفن الدكوباج والكوروشية، وصناعة الفخار) وبرامج تعليمية كحفظ القران الكريم والبرامج التوعوية والندوات الصحية؛ بالإضافة للأنشطة الترفيهية والرياضية، حيث يفتح أبوابه للجنسين طيلة أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً.

وفي ختام الزيارة قدم فريق ورود نوارة التطوعي درعاً تذكارياً للنادي وعدداً من الهدايا للفريق الإداري، كما قدم نادي كانوا البحريني هدية تذكارية للفريق الزائر، ثم ودع الفريق السعودي بالحفاوة التي استقبل بها.