بلدية النعيرية تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكثيف الجهود في الخدمات البلدية

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أنهت بلدية محافظة النعيرية كافة تجهيزاتها واستعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واستقبال المضحين في مسلخ المحافظة, والوقوف على جاهزيته وتطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة الذبائح ومدى تطبيق كل الضوابط الفنية واستكمال البرامج والخطوات التنفيذية لتجهيز المسلخ بكامل طاقته الاستيعابية بكل ما يحتاجه من المعدات والعمالة المدربة والأطباء البيطريين والجزارين لاستقبال الأضاحي طيلة أيام عيد الأضحى المبارك, وتنظيم عمليات الدخول والخروج للمسلخ, وتوفير العمالة الخاصة بالنظافة بصفة مستمرة طوال فترة العيد.

كما قامت البلدية بزيادة فرق الصيانة للطرق والكهرباء والحدائق، إضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة والتنسيق للحدائق والمتنزهات الداخلية بالمحافظة، وذلك لاستقبال زوار العيد، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لألعاب الأطفال, بالإضافة إلى أن البلدية قامت بتنفيذ خطة شاملة على مستوى المحافظة للتركيز على أعمال النظافة داخل وخارج حدود المحافظة، وذلك لالتقاط المخلفات من الحدائق والشوارع وتهيئة دورات المياه التي بداخل الأسواق والحدائق العامة, وتم التأكيد على مقاول النظافة التابع للبلدية بتكثيف العمل خلال أيام العيد حسب الخطط المعتمدة, و تواجد فرق رش المبيدات .

ودعت البلدية عموم المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية، وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال مركز 940 .