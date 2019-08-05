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“العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص

“العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص

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“العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص

“العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=759611
المناطق - متابعات

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص بـ4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع “تويتر”: “إن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة”.

جدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت مؤخرًا أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام تبدأ من نهاية دوام اليوم الاثنين ويُستأنف العمل يوم الأحد 17 ذي الحجة الموافق 18 أغسطس.

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